Вместо того, чтобы воспользоваться бесплатным паркингом, киевские водители угрожают активистам движения "ЗупиниЛося".

Большинство водителей, которые приезжают в универмаг "Украина", паркуют свои авто прямо перед центральным входом, на полосе общественного транспорта. Вместе с тем, с тыльной стороны универмага есть многоэтажная парковка, первые полтора часа на которой бесплатные. Активисты движения "ЗупиниЛося" объясняли нарушителям этот факт, однако многие были настроены воинственно.

В частности, в этом выпуске им пообещали вырвать кадык, показали сразу 4 непристойных жеста, собирались наклеить наклейку на нижнюю часть спины и пригрозили наездом. Смотрите видео, как угрожают активистам "ЗупиниЛося":

Напомним, что женщина на кроссовере упала с пятого этажа паркинга.