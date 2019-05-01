Инцидент произошел в Вильнюсе, в Литве.

Кроссовер вылетел на немалой скорости с пятого этажа. Машина упала вниз крышей, и водитель выжил.

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В торговом центре Europa, что в Вильнюсе, водитель BMW X5 не справилась с управлением и выпала из многоэтажного паркинга. По предварительным данным, женщина перепутала передачи или педали и в результате кроссовер пробил ограждение автостоянки и упал, приземлившись на крышу.

Фото: аварія у столиці Литви / LRT

Владелица BMW X5 чудом осталась жива, однако получила много серьезных травм, состояние оценивалось как критическое. Спасатели прибыли на место происшествия оперативно, достали пострадавшую из машины и доставили в больницу.

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