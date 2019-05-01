Інцидент трапився у Вільнюсі, в Литві.

Кросовер вилетів на чималій швидкості з п’ятого поверху. Машина впала донизу дахом, та водійка вижила.

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У торговому центрі Europa, що у Вільнюсі, водійка BMW X5 не впоралась з керуванням і випала багатоповерхового паркінгу. За попередніми даними, жінка переплутала епредачі або педалі і в результаті кросовер пробив огорожу автостоянки і впав, приземлившись на дах.

Фото: аварія у столиці Литви / LRT

Власниця BMW X5 дивом залишилась жива, однак отримала багато серйозних травм, стан оцінювався як критичний. Рятувальники прибули на місце події оперативно, дістали постраждалу з машини і доправили до лікарні.

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