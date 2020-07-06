Таку історію розказала водійка трамваю під час рейду "Зупини Лося".

В Києві на вулиці Куренівська поблизу метро – традиційна тягнучка. Тут трамвайні колії відгороджені від проїжджої частини парканом. Але знаходиться багато "Лосів", які хочуть "проскочити" та їздять там, де мають проїжджати лише рейкові транспортні засоби. І заважають їх проїзду.

При цьому деякі поводять себе дуже агресивно. Одна водійка наїхала на людину, інший на словах хотів "забинтуватись" та розпочати бійку. А одного з лосів навіть врятували, адже його авто застрягло в коліях

Дивіться відео про "Лосів" на трамвайних коліях:

Нагадаємо, що подібним чином їздять і на інших столичних вулицях.