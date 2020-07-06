Такую историю рассказала водитель трамвая во время рейда "Останови Лося".

В Киеве на улице Куреневской возле метро – традиционная тянучка. Здесь трамвайные пути отгорожены от проезжей части забором. Но находится много "Лосей", которые хотят "проскочить" и ездят там, где должны проезжать только рельсовые транспортные средства. И мешают их проезду.

При этом некоторые ведут себя очень агрессивно. Один водитель наехал на человека, другой на словах хотел "забинтоваться" и начать драку. А одного из лосей даже спасли, ведь его авто застряло в путях

Смотрите видео "Лосей" на трамвайных путях:

Напомним, что подобным образом ездят и на других столичных улицах.