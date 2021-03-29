В Києві виявлено місце, де прихильники їзди за правилами масово їх порушують.

На вулиці Борщагівській на Індустріальному мосту розпочався плановий ремонт. Тому рух з 4 смуг зменшили до однієї. Відповідно, зранку тут утворюється величезний затор. Але найбільш хитрі об'їжджають його тротуаром. Активісти руху "Зупини Лося" провели тут рейд і дізнались багато цікавого.

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Зокрема, більшість порушників дивляться ролики "Зупини Лося", але все одно порушують. Між тим, на цьому тротуарі багато пішоходів та дітей, які ходять до школи. Двох дітей тут ледве не збили.

Дивіться відео порушників на Борщагівській: