В Киеве обнаружено место, где сторонники езды по правилам массово их нарушают.

На улице Борщаговской на Индустриальном мосту начался плановый ремонт. Поэтому движение с 4 полос уменьшили до одной. Соответственно, утром здесь образуется огромная пробка. Но самые хитрые объезжают ее по тротуару. Активисты движения "Останови Лося" провели здесь рейд и узнали много интересного.

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В частности, большинство нарушителей смотрят ролики "Останови Лося", но все равно нарушают. Между тем, на этом тротуаре много пешеходов и детей, которые ходят в школу. Двух детей здесь чуть не сбили.

Смотрите видео нарушителей на Борщаговской: