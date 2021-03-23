Сезон ремонта дорог в 2021 году должно начаться в ближайшее время. В "Киевавтодоре" рассказали как будут использовать бюджетные средства.

В 2021 году коммунальной корпорации "Киевавтодор" из столичного бюджета планируют выделить 1,69 млрд гривен. Из этой суммы большую часть средств – 1,6 млрд гривен – собираются направить на капремонт и реконструкцию дорог, а также строительство надземного пешеходного перехода возле заповедника "Быковнянские могилы" и велосипедной дорожки по маршруту "Соломенка-Центр".

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Как стало известно, Департамент коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (КГГА) приказом от 03.03.2021 года №174 утвердил финансовый план КК "Киевавтодор" на 2021 год.

По итогам 2021 года "Киевавтодор" планирует самостоятельно заработать 59,81 млн гривен, из которых:

39,57 млн гривен – за счет выполнения функций заказчика (осуществление технического надзора);

14,2 млн гривен – проценты по предоставленным обеспечением выполнения договоров подряда победителями торгов;

4,6 млн гривен – за счет выполнения функций централизованного управления предприятиями, которые входят в состав корпорации;

1,44 млн гривен – от операционной аренды, компенсации эксплуатационных расходов арендаторами и амортизации на безвозмездно полученные основные средства.

В структуре доходов "Киевавтодора" также вписали 91,74 млн гривен бюджетного финансирования, которые собираются направить на нанесение дорожной разметки и текущие ремонты улично-дорожной сети.

Еще 1,6 млрд из бюджета "Киевавтодора" должны выделить на капитальные инвестиции. Из них 1,22 млрд гривен или 76,2% должны потратить на капремонт, а 304 млн гривен или 19% – на реконструкцию объектов улично-дорожные сети, но какие именно это объекты не указано. Подробно описано, как потратят лишь 78,84 млн гривен или 4,8% средств, профинансированных из бюджета капитальных инвестиций:

40 млн гривен – на строительство надземного пешеходного перехода на Броварском проспекте возле национального историко-мемориального заповедника "Быковнянский могилы";

23,1 млн гривен – на строительство велосипедной дорожки по веломаршруту "Соломенка-Центр";

7,05 млн гривен – на строительство автомобильной дороги на участке между ул. Довбуша и Броварским проспектом;

5,68 млн гривен – на строительство подъездной дороги с реконструкцией ул. Вырлицкой в промзоне Бортничи.

Таким образом, общее бюджетное финансирование корпорации в 2021 году запланировано в размере 1,69 млрд гривен. Также КК "Киевавтодор" намерен потратить на покупку автотранспорта и ремонт зданий 4,46 млн гривен собственных средств.

Расходы "Киевавтодора" в 2021 году запланированы на уровне 143,93 млн гривен. Крупнейшие их статьи: оплата услуг исполнителям работ по текущему ремонту и нанесению дорожной разметки – 91,74 млн гривен, оплата труда работников и отчисления на социальные мероприятия – 45,05 млн гривен и амортизация – 1,5 млн гривен.

В результате текущий год КК планирует закончить с прибылью в 1,03 млн гривен (после уплаты налога на прибыль - 845 тыс. гривен).

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Согласно финплану на 2020 год, деятельность КК собирались профинансировать из бюджета Киева на 1,66 млрд гривен, из которых 1,61 млрд гривен – на капитальные инвестиции и 54,98 млн гривен – на выполнение работ по нанесению дорожной разметки и выполнение текущих ремонтов дорог. Доходы от основной деятельности прогнозировались в размере 33,7 млн гривен, общие расходы – 104,98 млн гривен, прибыль – 4,53 млн гривен (чистая прибыль – 3,71 млн гривен).

Согласно отчету о выполнении финплана за 9 месяцев 2020 года, КК получила из бюджета Киева 726,95 млн гривен: 9,37 млн гривен – на покрытие текущих расходов и 717,58 млн гривен капитальных инвестиций. Доходы от основной деятельности составили 17,36 млн гривен, общие расходы – 44,11 млн гривен, прибыль – 2,7 млн гривен (чистая прибыль – 2,21 млн гривен).

Отчет о выполнении финплана на 2020 год еще не опубликован.