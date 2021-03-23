Сезон ремонту доріг у 2021 році має розпочатись найближчим часом. В "Київавтодорі" розповіли як будуть використовувати бюджетні кошти.

В 2021 році комунальної корпорації "Київавтодор" зі столичного бюджету планують виділити 1,69 млрд гривень. З цієї суми більшу частину коштів - 1,6 млрд гривень - збираються направити на капремонт та реконструкцію доріг, а також будівництво надземного пішохідного переходу біля заповідника "Биківнянські могили" і велосипедної доріжки по маршруту "Солом'янка-Центр".

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Як стало відомо, Департамент комунальної власності Київської міськдержадміністрації (КМДА) наказом від 03.03.2021 року №174 затвердив фінансовий план КК "Київавтодор" на 2021 рік.

За підсумками 2021 року "Київавтодор" планує самостійно заробити 59,81 млн гривень, з яких:

39,57 млн гривень - за рахунок виконання функцій замовника (здійснення технічного нагляду);

14,2 млн гривень - відсотки за наданими забезпеченням виконання договорів підряду переможцями торгів;

4,6 млн гривень - за рахунок виконання функцій централізованого управління підприємствами, які входять до складу корпорації;

1,44 млн гривень - від операційної оренди, компенсації експлуатаційних витрат орендарями та амортизації на безоплатно отримані основні засоби.

У структуру доходів "Київавтодору" також вписали 91,74 млн гривень бюджетного фінансування, які збираються направити на нанесення дорожньої розмітки та поточні ремонти вулично-дорожньої мережі.

Ще 1,6 млрд з бюджету "Київавтодору" мають виділити на капітальні інвестиції. З них 1,22 млрд гривень або 76,2% мають витратити на капремонт, а 304 млн гривень або 19% - на реконструкцію об'єктів вулично-дорожні мережі, але які саме це об'єкти не вказано. Детально описано, як витратять лише 78,84 млн гривень або 4,8% коштів, профінансованих з бюджету капітальних інвестицій:

40 млн гривень - на будівництво надземного пішохідного переходу на Броварському проспекті біля національного історико-меморіального заповідника "Биківнянський могили";

23,1 млн гривень - на будівництво велосипедної доріжки по веломаршруту "Солом'янка-Центр";

7,05 млн гривень - на будівництво автомобільної дороги на ділянці між вул. Довбуша та Броварським проспектом;

5,68 млн гривень - на будівництво під'їзної дороги з реконструкцією вул. Вирлицьке в промзоні Бортничі.

Таким чином, загальне бюджетне фінансування корпорації в 2021 році заплановано в розмірі 1,69 млрд гривень. Також КК "Київавтодор" має намір витратити на покупку автотранспорту і ремонт будівель 4,46 млн гривень власних коштів.

Витрати "Київавтодору" в 2021 році заплановані на рівні 143,93 млн гривень. Найбільші їх статті: оплата послуг виконавцям робіт з поточного ремонту та нанесення дорожньої розмітки - 91,74 млн гривень, оплата праці працівників і відрахування на соціальні заходи - 45,05 млн гривень і амортизація - 1,5 млн гривень.

В результаті поточний рік КК планує закінчити з прибутком в 1,03 млн гривень (після сплати податку на прибуток - 845 тис. гривень).

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Відповідно до фінплану на 2020 рік, діяльність КК збиралися профінансувати з бюджету Києва на 1,66 млрд гривень, з яких 1,61 млрд гривень - на капітальні інвестиції і 54,98 млн гривень - на виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки та виконання поточних ремонтів доріг . Доходи від основної діяльності прогнозувалися в розмірі 33,7 млн гривень, загальні витрати - 104,98 млн гривень, прибуток - 4,53 млн гривень (чистий прибуток - 3,71 млн гривень гривень).

Згідно зі звітом про виконання фінплану за 9 місяців 2020 року, КК отримала з бюджету Києва 726,95 млн гривень: 9,37 млн гривень - на покриття поточних витрат і 717,58 млн гривень - капітальних інвестицій. Доходи від основної діяльності склали 17,36 млн гривень, загальні витрати - 44,11 млн гривень, прибуток - 2,7 млн гривень (чистий прибуток - 2,21 млн гривень).

Звіт про виконання фінплану на 2020 рік ще не опублікований.