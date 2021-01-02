Існує Генеральний план столиці, в якому передбачено будівництво доріг на найближчі 7 і 20 років.

У Києві сьогодні цілком європейська щільність автомобілів на тисячу населення – 350 – 400 одиниць. А розробники нового Генплану оцінили цей показник на рівні 370 авто на тисячу. Адже на 3-мільйонне місто зареєстровано близько мільйона автомобілів. Ще 200 тисяч – транзитних.

Ось і виходить, що місто задихається від щільного трафіку – пробки і тягучки на дорогах міста стали звичайним явищем, причому спостерігаються вони практично по всьому місту і не тільки в традиційні години пік.

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У новому Генплані передбачено будівництво нових доріг і розв'язок, щоб хоча б частково вирішити цю проблему. Розглянемо їх по районах міста.

Печерський район

Запланована реконструкція Залізничного шосе, Дніпровського узвозу, розв'язки на перетині вулиці Бойчука з Залізничним шосе, будівництво розв'язки на перетині бульвару Дружби Народів з вулицями Старонаводницька та Лаврська.

У більш віддаленій перспективі – реконструкція та розширенням вулиці Іоанна Павла II, а також реконструкція моста Патона.

Солом'янський район

Для зниження навантаження на дороги району, новий Генплан передбачає вже в найближчі 7 років будівництво шляхопроводу через залізницю – продовження вулиці Суздальської до Повітрофлотського проспекту. Також заплановано продовження бульвару Вацлава Гавела до вулиці Щербаківського з будівництвом нового шляхопроводу через з/д полотно. Таким чином повинна вийти напівкільцева магістраль, яка розвантажить маршрут з Чоколовки на Нивки (вул. Брожки-Медова-Народного Ополчення-Ернста-Суздальська-Гавела-Щербаківська-Виговського).

Крім того, в 7-річній перспективі очікується реконструкція з продовженням Відрадного проспекту до Кільцевої дороги (через вул. Симиренка і Трублаїні).

Також в перспективі будівництво дублера Голосіївського проспекту за рахунок продовження вулиці Луценка і будівництво нових магістралей вздовж залізничної гілки.

У Солом'янському районі заплановано будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів біля станцій метро "Вокзальна" і "Шулявка" – це, на думку містобудівників, дозволить розвантажити столичні дороги в центральній і прицентральній частинах міста.

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Голосіївський район

Під реконструкцію з розширенням в найближчому майбутньому підпадає Голосіївський проспект та проспект Науки, і вулиця Заболотного (в найвужчому місці, що знаходиться між вул. Тронька і Столичним шосе). У найближчій перспективі розширити і продовжити до вул. Федорова повинні і Залізничне шосе.

У більш віддаленій, двадцятирічній перспективі йде будівництво дублера Голосіївського проспекту (за рахунок продовження вул. Луценка), будівництво дублера Кільцевої дороги (від автодороги Київ-Чоп до автодороги Київ-Одеса) та продовження проспекту Заболотного до нового мостового переходу (він повинен з'явитися на південь від Південного моста, за Осокорками).

Нові багаторівневі розв'язки з'являться на перетинах Залізничного шосе з вулицями Толстого і Федорова, на перетині Кільцевої та Луценка, на приляганніі проспекту Науки до Столичного шосе. Крім того, виїзд з вулиць Касіяна, Васильківська, Бурмистренко і Голосіївської площі на Голосіївський проспект також планується зробити за допомогою нових розв'язок.

А нові багаторівневі перехоплюючі паркінги заплановано побудувати біля станцій метро "Іподром", "Деміївська", "Либідська" і "Васильківська", "Теремки".

Подільський район

За 7 років обіцяють реконструювати і трохи розширити вулиці Глибочицьку, Стеценка і Кирилівську. За цей час також планують закінчити будівництво Подільського мостового переходу, що трохи розвантажить Набережно-Рибальську вулицю, але може остаточно “запакувати” Набережно-Лугову. Правда, з часом в місті має з'явитися правобережний підхід до Подільського мостового переходу від вулиці Січових Стрільців до Межигірської, будівництво якого заплановано в 20-річній перспективі. Крім того, ситуацію на дорогах повинні поліпшити нові багаторівневі транспортні розв'язки, які заплановані на Межигірській в районі її перетину з вулицями Набережно-Лугова і Заводська.

Кілька багаторівневих транспортних розв'язок повинні побудувати на вулиці Стеценка – в районі перетину з проспектом Палладіна і в районі площі Валерія Марченка. Передбачена проектом нового Генплану також реконструкція з розширенням Подільського спуску.

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Оболонський район

Трасу Великої Кільцевої дороги продовжать до Оболонського проспекту, причому завершити будівництво цієї дороги обіцяють вже в найближчій перспективі, за 7 років.

На цей же період заплановано будівництво кількох багаторівневих транспортних розв'язок на вулиці Богатирській – в районі її перетину з Полярною, Луговою і Великою Кільцевою. Крім будівництва розв'язок, Богатирську вулицю планують розширити. Також розширення обіцяють і для Вишгородської.

З'являться нові розв'язки і на перетині Великої Кільцевої з вулицею Сім'ї Кульженко і Мінським проспектом. Запланована реконструкція проспекту Бандери в районі платформи "Зеніт" і його перетину з Оболонським проспектом – тут теж повинні з'явитися нові транспортні розв'язки.

У більш віддаленій перспективі – будівництво нового північного мостового переходу, який забезпечить виїзд з Лівого берега на Велику Кільцеву дорогу, що дозволить трохи розвантажити існуючий Північний міст і проспект Бандери.

Також новий Генплан передбачає продовження Оболонського проспекту до Новокостянтинівської, що кілька розвантажить Набережно-Рибальську вулицю. Але найцікавіше, що в новому Генплані заплановано будівництво нової магістралі, яка буде проходити від Богатирській вулиці до проспекту Перемоги і далі, до Великої Кільцевої.

Перехоплюючі паркінги повинні з'явитися біля всіх станцій метро цього району.

Шевченківський район

Містобудівники запланували будівництво нових розв'язок, які з'являться вулиці Чорновола в місцях перетину з вулицями Січових Стрільців і Маршала Рибалка, а також з проспектом Перемоги.

Натомість в Шевченківському районі в 7-річній перспективі планується розширення вулиць Іллєнка, Глибочицької, Щербаківського та Стеценка. А в 20-річній – розширення проїжджої частини вулиці Дегтярівська.

А от перехоплюючих паркінгів в районі майже не передбачено – новий Генплан пропонує будівництво всього одного, який розташується біля станції метро "Сирець".

Святошинський район

У 7-річній перспективі новий Генплан передбачає в цьому районі реконструкцію з розширенням вулиці Стеценка (в районі між проспектом Палладіна і вулицею Туполєва), реконструкцію з продовженням вулиці Чорнобильської (до вулиці Академіка Булаховського), а також реконструкцію з розширенням вулиць Святошинська і Жмеринська. Також в найближчій перспективі – будівництво розв'язки на перетині проспекту Палладіна з бульваром Вернадського і вулиці Академіка Єфремова, а також будівництво з'їзду вправо зі Святошинської вулиці на проспект Перемоги.

У більш віддаленій перспективі – будівництво дублюючої магістралі Великої Кільцевої за рахунок продовження вулиці Луценко до Житомирської траси.

Також в районі передбачається будівництво багаторівневих розв'язок на перетині проспекту Палладіна і вулиці Стеценка, Брест-Литовського шосе і вулиці Зв'язківців, проспекту Леся Курбаса та вулиці Сім'ї Сосніних.

А для зниження потоку автомобільного транспорту, в Святошинському районі передбачено будівництво величезного, на 440 місць, перехоплюючого паркінгу в районі станції метро "Академмістечко".

Деснянський район

Головне, чого дуже чекають автомобілісти Троєщини – новий мостовий перехід, який стане додатковим "шлюзом" між цим житловим масивом і правим берегом столиці – і новий Генплан дає надію, що новий міст по-перше з'явиться, і, по-друге, з'явиться вже скоро. Його відкриття в новому Генплані заплановано в 7-річній перспективі. Причому він не тільки перекинеться через Дніпро, а й дотягнеться до проспекту Романа Шухевича. А через 20 років він досягне вулиці Алішера Навої.

Передбачає новий Генплан і реконструкцію деяких вулиць Деснянського району. Зокрема, вона має прийти на вулицях Гната Хоткевича (від проспекту Гагаріна до вулиці Братиславська), планується реконструкція з продовженням і на вулиці Електротехнічна, яка вийде за межі міста і увіллється в трасу М01 (Київ-Чернігів).

Якщо говорити про багаторівневі транспортні розв'язки, то в найближчій перспективі вони з'являться на перетині вулиці Бальзака та проспекту Шухевича, вулиці Хоткевича та проспекту Гагаріна, а також біля станції метро "Чернігівська". Після їх будівництва займуться зведенням розв'язок на Керченській площі і проспекті Шухевича/вулиці Братиславській і Драйзера.

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Дарницький район

У новому Генплані передбачено розширення вулиці Бориспільська і повна реконструкція проспекту Григоренка. Останній повинен стати частиною нової магістралі, що зв'язує Троєщину з Осокорками, і в ході реконструкції його не тільки розширять, але і продовжать до нової Кільцевої, яка пройде від нового південного мостового переходу до траси Київ-Харків.

Заплановано новим Генпланом і продовження вулиці Тростянецької до вулиці Старобориспільської, що дозволить створити додатковий транспортний зв'язок між Харківським шосе і Бориспільською вулицею.

У найближчій перспективі планується і реконструкція з продовженням вулиці Колекторної, створення зв'язку між вулицями Празька і Ялтинська.

Заплановано будівництво в районі двох перехоплюючих паркінгів, які будуть розташовані біля станцій метро "Бориспільська" і "Харківська". А також багаторівневих розв'язок на Харківській площі і на перетині Бориспільської вулиці з Харківської трасою.

Дніпровський район

Саме в цьому адміністративному районі планується лівобережна сторона нового мостового переходу через Дніпро, серез який буде організований виїзд на проспект Шухевича. В майбутньому планується зробити цю магістраль дорогою з безперервним рухом, для чого її продовжать і побудують на ній багаторівневі розв'язки, з яких можна буде потрапити на бульвар Перова, на Братиславську вулицю, на вулицю Микитенка та Стальського, а також на Лісовий проспект. Крім того, багаторівнева розв'язка запланована на Дарницькій площі, яка сьогодні вважається однією з найскладніших для проїзду.

У віддаленій перспективі в районі заплановано продовження вулиці Стальського до вулиці Волкова і далі до Броварського проспекту. Крім того, в планах містобудівників – з'єднання вулиць Празька і Ялтинська, що об'єднає розділені Дарницьким вокзалом мікрорайони Стара і Нова Дарниця.

Традиційно, в проекті Генплану передбачається створення перехоплюючих паркінгів, які з'являться біля станцій метро.

Нагадаємо, що у всіх містах України швидкість обмежена

Плани та їх реалізація

Ідеї ​​щодо реконструкції столичних доріг, які втілені в новому Генеральному плані столиці, звичайно, не врятують місто від заторів. Але хоча б частково зможуть розвантажити самі "запаковані" дороги столиці. Головне, щоб ці ідеї втілилися в життя, а число автомобілів не росло згідно з розрахунками проектувальників. Адже нині чинний Генплан також передбачав і збільшення числа автомобілів на дорогах столиці, і планував відповідне розширення дорожньої інфраструктури міста.

Але в ньому дуже невдало зійшлися два фактора. Перший – число автомобілів на дорогах Києва росло швидше, ніж це припускали містобудівники. Замість запланованих 152 машин на тисячу жителів, кількість столичного транспорту до 2020 року склала 370 автомобілів. І другий фактор – нових доріг в Києві з'явилося набагато менше, ніж було передбачено Генпланом-2020. За 16 років (2002-2018 рр.) В Києві було побудовано всього 140 км нових доріг, що на 22% менше від запланованого.