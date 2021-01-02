Существует Генеральный план столицы, в котором предусмотрено строительство дорог на ближайшие 7 и 20 лет.

В Киеве сегодня вполне европейская плотность автомобилей на тысячу населения – 350 – 400 единиц. А разработчики нового Генплана оценили этот показатель на уровне 370 авто на тысячу. Ведь на 3-миллионый город зарегистрировано около миллиона автомобилей. Еще 200 тысяч – транзитных.

Вот и получается, что город задыхается от плотного трафика — пробки и тянучки на дорогах города стали обычным явлением, причем наблюдаются они практически по всему городу и не только в традиционные часы пик.

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В новом Генплане предусмотрено строительство новых дорог и развязок, чтобы хотя бы частично решить эту проблему. Рассмотрим их по районам города.

Печерский район

Запланирована реконструкция Железнодорожного шоссе, Днепровского спуска, развязки на пересечении улицы Бойчука с Железнодорожным шоссе, строительство развязки на пересечении бульвара Дружбы Народов с улицами Старонаводницкая и Лаврская.

В более отдаленной перспективе — реконструкция и расширением улицы Иоанна Павла II, а также реконструкция моста Патона.

Соломенский район

Для снижения нагрузки на дороги района, новый Генплан предусматривает уже в ближайшие 7 лет строительство путепровода через железную дорогу — продолжение улицы Суздальской до Воздухофлотского проспекта. Также запланировано продление бульвара Вацлава Гавела до улицы Щербаковского со строительством нового путепровода через ж/д полотно. Таким образом должна получиться полукольцевая магистраль, которая разгрузит маршрут с Чоколовки на Нивки (ул. Брожка-Медовая-Народного Ополчения-Эрнста-Суздальская-Гавела-Щербаковская-Виговского).

Кроме того, в 7-летней перспективе ожидается реконструкция с продлением Отрадного проспекта до Кольцевой дороги (через ул. Симиренка и Трублаини).

Также в перспективе строительство дублера Голосеевского проспекта за счет продления улицы Луценка и строительство новых магистралей вдоль железнодорожной ветки.

В Соломенском районе запланировано строительство многоуровневых перехватывающих паркингов возле станций метро "Вокзальная" и "Шулявка" — это, по мнению градостроителей, позволит разгрузить столичные дороги в центральной и прицентральной частях города.

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Голосеевский район

Под реконструкцию с расширением в ближайшем будущем подпадает Голосеевский проспект и проспект Науки, и улица Заболотного (в самом узком месте, находящемся между ул. Тронька и Столичным шоссе). В ближайшей перспективе расширить и продлить до ул. Федорова должны и Железнодорожное шоссе.

В более отдаленной, двадцатилетней перспективе грядет строительство дублера Голосеевского проспекта (за счет продления ул. Луценка), строительство дублера Кольцевой дороги (от автодороги Киев-Чоп до автодороги Киев-Одесса) и продление проспекта Заболотного до нового мостового перехода (он должен появиться южнее Южного моста, за Осокорками).

Новые многоуровневые развязки появятся на пересечениях Железнодорожного шоссе с улицами Толстого и Федорова, на пересечении Кольцевой и Луценка, на примыкании проспекта Науки к Столичному шоссе. Кроме того, выезд с улиц Касияна, Васильковская, Бурмистренко и Голосеевской площади на Голосеевский проспект также планируется сделать при помощи новых развязок.

А новые многоуровневые перехватывающие паркинги запланировано построить возле станций метро "Ипподром", "Демеевская", "Лыбедская" и "Васильковская", "Теремки".

Подольский район

За 7 лет обещают реконструировать и немного расширить улицы Глыбочицкую, Стеценка и Кирилловскую. За это время также планируют закончить строительство Подольского мостового перехода, что немного разгрузит Набережно-Рыбальскую улицу, но может окончательно «запаковать» Набережно-Луговую. Правда, со временем в городе должен появиться правобережный подход к Подольскому мостовому переходу от улицы Сечевых Стрельцов до Межигорской, строительство которого запланировано в 20-летней перспективе. Кроме того, ситуацию на дорогах должны улучшить новые многоуровневые транспортные развязки, которые запланированы на Межигорской в районе ее пересечения с улицами Набережно-Луговая и Заводская.

Несколько многоуровневых транспортных развязок должны построить на улице Стеценка - в районе пересечения с проспектом Палладина и в районе площади Валерия Марченка. Предусмотрена проектом нового Генплана и реконструкция с расширением Подольского спуска.

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Оболонский район

Трассу Большой Кольцевой дороги продлят до Оболонского проспекта, причем завершить строительство этой дороги обещают уже в ближайшей перспективе, за 7 лет.

На этот же период запланировано строительство нескольких многоуровневых транспортных развязок на улице Богатырской — в районе ее пересечения с Полярной, Луговой и Большой Кольцевой. Помимо строительства развязок, Богатырскую улицу планируют расширить. Также расширение обещают и для Вышгородской.

Появятся новые развязки и на пересечении Большой Кольцевой с улицей Семьи Кульженко и Минским проспектом. Грядет реконструкция проспекта Бандеры в районе платформы "Зенит" и его пересечения с Оболонским проспектом — тут тоже должны появиться новые транспортные развязки.

В более отдаленной перспективе — строительство нового северного мостового перехода, который обеспечит выезд с Левого берега на Большую Кольцевую дорогу, что позволит немного разгрузить существующий Северный мост и проспект Бандеры.

Также новый Генплан предусматривает продление Оболонского проспекта до Новоконстантиновской, что несколько разгрузит Набережно-Рыбальскую улицу. Но самое интересно, что в новом Генплане запланировано строительство новой магистрали, которая будет проходить от Богатырской улицы до проспекта Победы и дальше, до Большой Кольцевой.

Перехватывающие паркинги должны появиться возле всех станций метро этого района.

Шевченковский район

Градостроители запланировали строительство новых развязок, которые появятся улице Черновола в местах пересечения с улицами Сечевых Стрельцов и Маршала Рыбалко, а также с проспектом Победы.

Зато в Шевченковском районе в 7-летней перспективе планируется расширение улиц Ильенка, Глыбочицкой, Щербаковского и Стеценка. А в 20-летней — расширение проезжей части улицы Дегтяревская.

А вот перехватывающих паркингов в районе почти не предусмотрено — новый Генплан предлагает строительство всего одной, которая расположится возле станции метро "Сырец".

Святошинский район

В 7-летней перспективе новый Генплан предусматривает в этом районе реконструкцию с расширением улицы Стеценка (в районе между проспектом Палладина и улицей Туполева), реконструкцию с продлением улицы Чернобыльской (до улицы Академика Булаховского), а также реконструкция с расширением улиц Святошинская и Жмеринская. Также в ближайшей перспективе — строительство развязки на пересечении проспекта Палладина с бульваром Вернадского и улицы Академика Ефремова, а также строительства съезда вправо со Святошинской улицы на проспект Победы.

В более отдаленной перспективе — строительство дублирующей магистрали Большой Кольцевой за счет продления улицы Луценко до Житомирской трассы.

Также в районе предусматривается строительство многоуровневых развязок на пересечении проспекта Палладина и улицы Стеценка, Брест-Литовского шоссе и улицы Связистов, проспекта Леся Курбаса и улицы Семьи Сосниных.

А для снижения потока автомобильного транспорта, в Святошинском районе предусмотрено строительство огромного, на 440 мест, перехватывающего паркинга в районе станции метро "Академгородок".

Деснянский район

Главное, чего очень ждут автомобилисты Троещины — новый мостовой переход, который станет дополнительным "шлюзом" между этим жилмассивом и правым берегом столицы — и новый Генплан дает надежду, что новый мост во-первых появится, и, во-вторых, появится уже скоро. Его открытие в новом Генплане запланировано в 7-летней перспективе. Причем он не только перекинется через Днепр, но и дотянется до проспекта Романа Шухевича. А через 20 лет он достигнет улица Алишера Навои.

Предусматривает новый Генплан и реконструкцию некоторых улиц Деснянского района. В частности, она грядет на улицах Гната Хоткевича (от проспекта Гагарина до улицы Братиславская), планируется реконструкция с продлением и на улице Электротехническая, которая выйдет за черту города и вольется в трассу М01 (Киев-Чернигов).

Если говорить о многоуровневых транспортных развязках, то в ближайшей перспективе они появятся на пересечении улица Бальзака и проспекта Шухевича, улицы Хоткевича и проспекта Гагарина, а также возле станции метро "Черниговская". После их строительства займутся возведением развязок на Керченской площади и проспекте Шухевича/улице Братиславской и Драйзера.

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Дарницкий район

В новом Генплане предусмотрено расширение улицы Бориспольская и полная реконструкция проспекта Григоренко. Последний должен стать частью новой магистрали, связывающей Троещину с Осокорками, и в ходе реконструкции его не только расширят, но и продлят до новой Окружной, которая пройдет от нового южного мостового перехода до трассы Киев-Харьков.

Запланировано новым Генпланом и продление улицы Тростянецкой до улицы Старобориспольской, что позволит создать дополнительную транспортную связь между Харьковским шоссе и Бориспольской улицей.

В ближайшей перспективе планируется и реконструкция с продлением улицы Коллекторной, создание связи между улицами Пражская и Ялтинская.

Запланировано строительство в районе двух перехватывающих паркингов, которые будут расположены возле станций метро "Бориспольская" и "Харьковская". А также многоуровневых развязок на Харьковской площади и на пересечении Бориспольской улицы с Харьковской трассой.

Днепровский район

Именно в этом административном районе планируется левобережная сторона нового мостового перехода через Днепр, с который будет организован выезд на проспект Шухевича. В будущем планируется сделать эту магистраль дорогой с непрерывным движением, для чего ее продлят и построят на ней многоуровневые развязки, с которых можно будет попасть на бульвар Перова, на Братиславскую улицу, на улицу Микитенка и Стальского, а также на Лесной проспект. Кроме того, многоуровневая развязка запланирована на Дарницкой площади, которая сегодня считается одной из самых сложных для проезда.

В отдаленной перспективе в районе запланировано продление улицы Стальского до улицы Волкова и далее до Броварского проспекта. Кроме того, в планах градостроителей — соединение улиц Пражская и Ялтинская, что объединит разделенные Дарницким вокзалом микрорайоны Старая и Новая Дарница.

Традиционно, в проекте Генплана предусматривается создание перехватывающих паркингов, которые появятся у станций метро.

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Планы и их реализация

Идеи по реконструкции столичных дорог, воплощенные в новом Генеральном плане столицы, конечно, не спасут город от пробок. Но хотя бы частично смогут разгрузить самые "запакованные" дороги столицы. Главное, чтобы эти идеи воплотились в жизнь, а число автомобилей не росло согласно расчетам проектировщиков. Ведь ныне действующий Генплан тоже предусматривал и увеличение числа автомобилей на дорогах столицы, и планировал соответствующее расширение дорожной инфраструктуры города.

Но в нем очень неудачно сошлись два фактора. Первый — число автомобилей на дорогах Киева росло быстрее, чем это предполагали градостроители. Вместо запланированных 152 машин на тысячу жителей, количество столичного транспорта к 2020 году составило 370 автомобилей. И второй фактор — новых дорог в Киеве появилось гораздо меньше, чем было предусмотрено Генпланом-2020. За 16 лет (2002-2018 гг.) в Киеве было построено всего 140 км новых дорог, что на 22% меньше запланированного.