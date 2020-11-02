Для водіїв у великих містах почало діяти сезонне обмеження дозволеної швидкості.

Великі міста з відучора, 1 листопада, на своїх дорогах знизили поріг швидкості авто. Відтепер, у містах почав діяти швидкісний режим дорожнього руху у 50 км/за годину.

Читайте також: За два місяці роботи автофіксації автовласники заплатили 73 мільйони гривень

Обмежувальний знак у 80 кілометрів за годину на всіх ділянках комунальники вже прибирають. Адже вже з неділі - там почав діяти прописаний правилами дорожнього руху швидкісний режим у місті. Тож, там, де водії звикли їхати 80 км/на годину, буде діяти обмеження у 50 км/за годину.

Також цікаво: На всіх київських вулицях обмежать швидкість до 50 км/год

Відрізки міських доріг, де на літній час збільшується ліміт дозволеної швидкості, визначає місцева влада і погоджує їх встановлення із поліцією. А от прибирають знаки "80" у холодну пору, у чітко встановлені терміни, починаючи від 1 листопада. А повертають аж 1 квітня.