Для водителей в больших городах начало действовать сезонное ограничение разрешенной скорости.

Большие города со вчерашнего дня, 1 ноября, на своих дорогах снизили порог скорости авто. Отныне, в городах начал действовать скоростной режим дорожного движения в 50 км/час.

Читайте также: За два месяца работы автофиксации автовладельцы заплатили 73 миллиона гривен

Ограничительный знак в 80 километров в час на всех участках коммунальщики уже убирают. Ведь уже с воскресенья – там начал действовать прописанный правилами дорожного движения скоростной режим в городе. Поэтому, там, где водители привыкли ехать 80 км/час, будет действовать ограничение в 50 км/час.

Также интересно: На всех киевских улицах ограничат скорость до 50 км/ч

Отрезки городских дорог, где на летнее время увеличивается лимит разрешенной скорости, определяет местная власть и согласовывает их установки с полицией. А вот убирают знаки "80" в холодное время, в четко установленные сроки, начиная с 1 ноября. А возвращают аж 1 апреля.