Під час акції активістів “ЗупиниЛося” жінка-порушниця кричала “гвалтують”.

В новому торговому центрі Києва є паркінг, в якому багато вільних місць. Окрім того, є місця на тротуарі, де також створена стоянка. Однак люди зупиняються на смузі громадського транспорту.

Під час чергового рейду активістів “ЗупиниЛося” більшість автовласників не сперечались та виїжджали з місця порушення. Однак одна молода особа на “Мерседесі” накинулась на блогерів з кулаками, а потім почала кричати “ґвалтують”. Дивіться відео:

Нагадаємо, що ще на одній вулиці Києва стало неможливо паркуватися.