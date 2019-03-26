Во время акции активистов "ЗупиниЛося" женщина-нарушительница кричала "насилуют".

В новом торговом центре Киева есть ресторан, в котором много свободных мест. Кроме того, есть места на тротуаре, где также создана стоянка. Однако люди останавливаются на полосе общественного транспорта.

Во время очередного рейда активистов “ЗупиниЛося” большинство автовладельцев не спорили и уезжали с места нарушения. Однако одна молодая особа на "Мерседесе" набросилась на блогеров с кулаками, а потом начала кричать "насилуют". Смотрите видео:

Напомним, что еще на одной улице Киева стало невозможно парковаться.