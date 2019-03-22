Это сделано для того, чтобы обеспечить на ней проезд транспорта в обе стороны из-за увеличения интенсивности движения во время ремонта Шулявского путепровода.

Сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" недавно завершили установку дорожных вех по улице Смоленской от улицы Вадима Гетьмана до улицы Янгеля. Всего установлены 203 ограничительные пластиковые вехи.

Работы проведены для того, чтобы сделать невозможной парковку на этой улице. Ведь припаркованные автомобили не дают возможности транзитному транспорту проезжать в двух направлениях. А улица Смоленская во время работ на Шулявском путепроводе стала объездной.

Напомним, что Патрульная полиция увеличила количество радаров для проверки скорости.