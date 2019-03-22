Це зроблено для того, щоб забезпечити на ній проїзд транспорту в обидва боки через збільшення інтенсивності руху під час ремонту Шулявського шляхопроводу.

Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" нещодавно завершили встановлення дорожніх віх по вулиці Смоленській від вулиці Вадима Гетьмана до вулиці Янгеля. Всього встановлено 203 обмежувальні пластикові віхи.

Роботи зроблені для того, щоб зробити неможливою парковку на цій вулиці. Адже запарковані автомобілі не дають можливості транзитному транспорту проїжджати у двох напрямках. А вулиця Смоленська під час робіт на Шулявському шляхопроводі стала об’їздною.

Нагадаємо, що Патрульна Поліція збільшила кількість радарів для перевірки швидкості.