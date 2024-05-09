Водій передав керування автівкою неповнолітньому синові: патрульні притягли до відповідальності батька дитини.

У столиці на проспекті Повітряних Сил патрульні зупинили автомобіль Honda, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. До поліцейських відразу вийшов пасажир та повідомив, що порушник він.

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Здивуванню патрульних не було меж, коли вони побачили за кермом 14-річного хлопця. Батько ж розповів, що вже не вперше його син кермує автівкою.

Чоловік свою провину визнав, тож поліцейські винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має такого права), за що передбачено штраф 3400 грн. Окрім цього, поліцейські склали протокол за ст. 184 (Неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Нагадуємо, що згідно з п. 2.13 ПДР, право на керування транспортними засобами категорії "В" може бути надано особам з 18-річного віку.