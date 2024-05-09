Водитель передал управление автомобилем несовершеннолетнему сыну: патрульные привлекли к ответственности отца ребенка.

В столице на проспекте Воздушных Сил патрульные остановили автомобиль Honda, который проехал перекресток на красный сигнал светофора. К полицейским сразу вышел пассажир и сообщил, что нарушитель он.

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Удивлению патрульных не было предела, когда они увидели за рулем 14-летнего парня. Отец же рассказал, что уже не впервые его сын управляет автомобилем.

Мужчина свою вину признал, поэтому полицейские вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 126 (Передача управления транспортным средством лицу, которая не имеет такого права) предусмотрено штраф 3400 грн. Кроме этого полицейские составили протокол по ст. 184 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей) КоАП.

Напоминаем, что согласно п. 2.13 ПДД, право на управление транспортными средствами категории "В" может быть предоставлено лицам с 18-летнего возраста.