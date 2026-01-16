Нарешті: в українських містах дозволять вночі їздити автомобілями

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у своєму телеграм каналі про рішення Уряду стосовно послаблення обмежень свободи громадян у зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці.

“На територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години”, - повідомляє Тарас Мельничук.

Підтверджує цю інформацію і міністр енергетики Денис Шмигаль. “Відтепер людям буде дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися пунктів незламності та пунктів обігріву. Фактично, буде діяти такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги”, — повідомив урядовець.

Під час дії “комендантської години” буде дозволено:

без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний зв’язок. До зазначених місць не належать розважальні заклади.

рух приватного транспорту.

Реакція бізнесу

Дія комендатської години створює значні перешкоди для бізенсу, який своїми податками наповнює державний та місцеві бюджети. Тож не дивно, що представники бізнес-спільноти виступили за скасування обмежень.

“Комендантську годину потрібно або скасувати або експертно пояснити, навіщо вона, як посилює обороноздатність країни і яким чином впливає на безпеку людей. Бо обмеження пересування людей, машин та вантажів точно мають негативний вплив на економіку. А відтак і на обороноздатність”, - написав співвласник компанії “Нова Пошта” Володимир Поперешнюк.

“Я за те, щоб будь-які обмеження у воюючій країні мали чітке пояснення і зрозумілу логіку, а не існували в режимі так треба, бо так треба. Комендантська година - це не побутова незручність, а серйозне втручання у свободи, економічні процеси, логістику, роботу бізнесу, пересування людей. І суспільство має право розуміти які саме загрози вона сьогодні закриває, як саме вона посилює безпеку і обороноздатність та які критерії її перегляду або скасування.

Бо коли обмеження існують роками без публічного аналізу ефективності, вони перестають бути інструментом безпеки і стають фоном, до якого всі звикають із прямими втратами для економіки, міст, людей. Питання не за чи проти комендантської години. Питання про управління воюючою країною на основі рішень, а не ритуалів, або держава виходить і експертно пояснює що, навіщо і за якими умовами змінюється, або має чесно визнати, що частина рішень давно потребує перегляду. І це нормальна вимога зрілого суспільства, а не розхитування”, - пише директор приватної школи HUB School Юлия Шакула.