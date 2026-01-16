Укр
Ру

Нарешті: в українських містах дозволять вночі їздити автомобілями

Заходи уряду щодо подолання надзвичайної ситуації в енергетиці передбачають послаблення "комендантської години". Згідно повідомлення, під час "комендатської години" дозволено рух приватного транспорту.
Кабмін схвалив рух приватного транспорту під час "комендантської години" - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Рух приватного транспорту під час "комендантської години"

Євген Гудущан
logo16 січня, 14:10
logo0
logo0 хв

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у своєму телеграм каналі про рішення Уряду стосовно послаблення обмежень свободи громадян у зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці.

Читайте також: У Києві дозволять роботу таксі під час комендантської години

“На територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години”, - повідомляє Тарас Мельничук.

Підтверджує цю інформацію і міністр енергетики Денис Шмигаль. “Відтепер людям буде дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися пунктів незламності та пунктів обігріву. Фактично, буде діяти такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги”, — повідомив урядовець.

Під час дії “комендантської години” буде дозволено:

  • без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний зв’язок. До зазначених місць не належать розважальні заклади.
  • рух приватного транспорту.

Реакція бізнесу

Дія комендатської години створює значні перешкоди для бізенсу, який своїми податками наповнює державний та місцеві бюджети. Тож не дивно, що представники бізнес-спільноти виступили за скасування обмежень.

“Комендантську годину потрібно або скасувати або експертно пояснити, навіщо вона, як посилює обороноздатність країни і яким чином впливає на безпеку людей. Бо обмеження пересування людей, машин та вантажів точно мають негативний вплив на економіку. А відтак і на обороноздатність”, - написав співвласник компанії “Нова Пошта” Володимир Поперешнюк.

“Я за те, щоб будь-які обмеження у воюючій країні мали чітке пояснення і зрозумілу логіку, а не існували в режимі так треба, бо так треба. Комендантська година - це не побутова незручність, а серйозне втручання у свободи, економічні процеси, логістику, роботу бізнесу, пересування людей. І суспільство має право розуміти які саме загрози вона сьогодні закриває, як саме вона посилює безпеку і обороноздатність та які критерії її перегляду або скасування.

Бо коли обмеження існують роками без публічного аналізу ефективності, вони перестають бути інструментом безпеки і стають фоном, до якого всі звикають із прямими втратами для економіки, міст, людей. Питання не за чи проти комендантської години. Питання про управління воюючою країною на основі рішень, а не ритуалів, або держава виходить і експертно пояснює що, навіщо і за якими умовами змінюється, або має чесно визнати, що частина рішень давно потребує перегляду. І це нормальна вимога зрілого суспільства, а не розхитування”, - пише директор приватної школи HUB School Юлия Шакула.

#Автоподія #Новини #Головні новини