Нарешті: в українських містах дозволять вночі їздити автомобілями

Рух приватного транспорту під час "комендантської години"
Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у своєму телеграм каналі про рішення Уряду стосовно послаблення обмежень свободи громадян у зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці.
“На територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години”, - повідомляє Тарас Мельничук.
Підтверджує цю інформацію і міністр енергетики Денис Шмигаль. “Відтепер людям буде дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися пунктів незламності та пунктів обігріву. Фактично, буде діяти такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги”, — повідомив урядовець.
Під час дії “комендантської години” буде дозволено:
- без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний зв’язок. До зазначених місць не належать розважальні заклади.
- рух приватного транспорту.
Реакція бізнесу
Дія комендатської години створює значні перешкоди для бізенсу, який своїми податками наповнює державний та місцеві бюджети. Тож не дивно, що представники бізнес-спільноти виступили за скасування обмежень.
“Комендантську годину потрібно або скасувати або експертно пояснити, навіщо вона, як посилює обороноздатність країни і яким чином впливає на безпеку людей. Бо обмеження пересування людей, машин та вантажів точно мають негативний вплив на економіку. А відтак і на обороноздатність”, - написав співвласник компанії “Нова Пошта” Володимир Поперешнюк.
“Я за те, щоб будь-які обмеження у воюючій країні мали чітке пояснення і зрозумілу логіку, а не існували в режимі так треба, бо так треба. Комендантська година - це не побутова незручність, а серйозне втручання у свободи, економічні процеси, логістику, роботу бізнесу, пересування людей. І суспільство має право розуміти які саме загрози вона сьогодні закриває, як саме вона посилює безпеку і обороноздатність та які критерії її перегляду або скасування.
Бо коли обмеження існують роками без публічного аналізу ефективності, вони перестають бути інструментом безпеки і стають фоном, до якого всі звикають із прямими втратами для економіки, міст, людей. Питання не за чи проти комендантської години. Питання про управління воюючою країною на основі рішень, а не ритуалів, або держава виходить і експертно пояснює що, навіщо і за якими умовами змінюється, або має чесно визнати, що частина рішень давно потребує перегляду. І це нормальна вимога зрілого суспільства, а не розхитування”, - пише директор приватної школи HUB School Юлия Шакула.