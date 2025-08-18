У Києві дозволять роботу таксі під час комендантської години

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поки не говорить про повне скасування комендантської година у столиці, хоча і не може навести чітких аргументів на користь її продовження.

Проте існування проблеми з нічними таксі Тимур Ткаченко визнає. “Ми ведемо перемовини з усіма ключовими сервісами для легальної роботи перевезень вночі виключно під соціальні потреби. Ця робота триває вже кілька місяців. Ми усвідомлюємо прикладну і громадянську важливість. Просто поки не буде результату, вважаю передчасним про це говорити”, - пише Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що у столиці комендантська година діє вже понад три роки - з початку оголошення владою воєнного стану. Звичайним громадянам без спеціальної перепустки заборонено пересуватись на будь-якому виді транспорту або пішки та знаходитись на вулицях й у громадських місцях з 00:00 до 5:00.

У Львові під час комендантські години (з 00:00 до 5:00) працюють сервіси таксі Bolt та Uklon. Водії мають всі необхідні перепустки та працюють у рамках правил. Відповідне рішення місцева влада ухвалила в жовтні 2024 року.