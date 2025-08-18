В Киеве разрешат работу такси во время комендантского часа

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко пока не говорит о полной отмене комендантского часа в столице, хотя и не может привести четких аргументов в пользу его продления.

Однако существование проблемы с ночными такси Тимур Ткаченко признает. “Мы ведем переговоры со всеми ключевыми сервисами для легальной работы перевозок ночью исключительно под социальные нужды. Эта работа продолжается уже несколько месяцев. Мы осознаем прикладную и гражданскую важность. Просто пока не будет результата, считаю преждевременным об этом говорить”, - пишет Тимур Ткаченко.

Напомним, что в столице комендантский час действует уже более трех лет - с начала объявления властями военного положения. Обычным гражданам без специального пропуска запрещено передвигаться на любом виде транспорта или пешком и находиться на улицах и в общественных местах с 00:00 до 5:00.

Во Львове во время комендантского часа (с 00:00 до 5:00) работают сервисы такси Bolt и Uklon. Водители имеют все необходимые пропуска и работают в рамках правил. Соответствующее решение местные власти приняли в октябре 2024 года.