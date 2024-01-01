Тимур Ткаченко: отмена комендантского часа в Киеве не рассматривается

Ограничение свободы передвижения в столице было введено в феврале 2022 года, после провозглашения украинскими властями военного положения. С тех пор ситуация с безопасностью сильно изменилась, а комендантский час в столице превратился во время для избранных.

Читайте также: Полиция оштрафовала таксиста, который в комендантский час во время тревоги вез пассажирку с детьми в укрытие

Однако глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уверяет, что в ближайшее время власти не собираются его отменять или ослаблять. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

Аргументы, которые привел Тимур Ткаченко достаточно расплывчатые. “В этом вопросе я консультируюсь и руководствуюсь позицией военных. И пока наганной необходимости менять комендантский час нет. Если такая возможность появится тогда мы отреагируем в виде решения совета обороны. Но по состоянию на сейчас этот вопрос не рассматривается”.

На уточняющий вопрос журналиста чем именно руководствуются военные, рекомендуя сохранение существующих ограничений свободы граждан, Тимур Ткаченко сообщил: “Я бы не хотел более подробно комментировать эту позицию. Это много, скажем так, компонентная история. Это не только вопрос контроля или еще чего-то. Проводятся определенные мероприятия и так далее. Поэтому по состоянию на сейчас этот вопрос не актуален. Но если такая возможность появится – мы оперативно отреагируем”.

Стоит напомнить, что именно Тимур Ткаченко был одним из инициаторов отмены решения об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог. Также к его заслугам стоит отнести разблокировку движения по Южному мосту в столице. Оба эти решения весомо способствовали улучшению транспортной ситуации в столице.

Поэтому если отмена комендантского часа состоится по инициативе Тимура Ткаченко, это может в значительной степени повысить лояльность киевлян как к Киевской городской военной администрации, так и к ее руководителю. Сейчас киевляне просят хотя бы разрешить работу такси во время комендантского часа.