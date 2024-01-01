Тимур Ткаченко: скасування комендантської години у Києві не розглядається

Обмеження свободи пересування у столиці було запроваджено у лютому 2022 року, після проголошення українською владою воєнного стану. С тих пір безпекова ситуація сильно змінилась, а комендантська година у столиці перетворилась на час для обраних.

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Проте очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко запевняє, що найближчим часом влада не збирається її скасовувати або послабляти. Про це він заявив у інтерв’ю BBC News Україна.

Аргументи, які навів Тимур Ткаченко досить розпливчасті. “В цьому питанні я консультуюся і керуюся позицією військових. І поки наганної потреби змінювати комендантську годину немає. Якщо така можливість з’явиться тоді ми відреагуємо у вигляді рішення ради оборони. Але станом на зараз це питання не розглядається”.

На уточнююче питання журналіста чим саме керуються військові, рекомендуючи збереження існуючих обмежень свободи громадян, Тимур Ткаченко повідомив: “Я б не хотів більш детально коментувати цю позицію. Це багато, скажімо так, компонентна історія. Це не тільки питання контролю чи ще чогось. Проводяться певні заходи й так далі. Тому станом на зараз це питання не актуальне. Але якщо така можливість з’явиться – ми оперативно відреагуємо”.

Варто нагадати, що саме Тимур Ткаченко був одним з ініціаторів скасування рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог. Також до його заслуг варто віднести розблокування руху Південним мостом у столиці. Обидва ці рішення вагомо сприяли покращенню транспортної ситуації у столиці.

Тож якщо скасування комендантської години відбудеться за ініциативи Тимура Ткаченко, це може значною мірою підвищити лояльність киян як до Київської міської військової адміністрації, так і до її очільника. Зараз кияни просять хоча б дозволити роботу таксі під час комендантської години.