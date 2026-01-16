Наконец-то: в украинских городах разрешат ездить на автомобилях ночью

Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем телеграмм канале о решении Правительства относительно ослабления ограничений свободы граждан в связи со сложной ситуацией в энергетике.

Читайте также: В Киеве разрешат работу такси во время комендантского часа

“На территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа”, - сообщает Тарас Мельничук.

Подтверждает эту информацию и министр энергетики Денис Шмыгаль. “Отныне людям будет разрешено выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева. Фактически, будет действовать такой же подход, как и во время воздушной тревоги”, - сообщил чиновник.

Во время действия “комендантского часа” будет разрешено:

без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения.

движение частного транспорта.

Реакция бизнеса

Действие комендатского часа создает значительные препятствия для бизенса, который своими налогами наполняет государственный и местные бюджеты. Поэтому неудивительно, что представители бизнес-сообщества выступили за отмену ограничений.

“Комендантский час нужно или отменить или экспертно объяснить, зачем он, как усиливает обороноспособность страны и каким образом влияет на безопасность людей. Потому что ограничения передвижения людей, машин и грузов точно имеют негативное влияние на экономику. А значит и на обороноспособность”, - написал совладелец компании “Новая Почта” Владимир Поперешнюк.

“Я за то, чтобы любые ограничения в воюющей стране имели четкое объяснение и понятную логику, а не существовали в режиме так надо, потому что так надо. Комендантский час - это не бытовое неудобство, а серьезное вмешательство в свободы, экономические процессы, логистику, работу бизнеса, передвижения людей. И общество имеет право понимать какие именно угрозы она сегодня закрывает, как именно она усиливает безопасность и обороноспособность и какие критерии ее пересмотра или отмены.

Потому что когда ограничения существуют годами без публичного анализа эффективности, они перестают быть инструментом безопасности и становятся фоном, к которому все привыкают с прямыми потерями для экономики, городов, людей. Вопрос не за или против комендантского часа. Вопрос об управлении воюющей страной на основе решений, а не ритуалов, или государство выходит и экспертно объясняет что, зачем и по каким условиям меняется, или должно честно признать, что часть решений давно требует пересмотра. И это нормальное требование зрелого общества, а не расшатывание”, - пишет директор частной школы HUB School Юлия Шакула.