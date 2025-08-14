Укр
Послуги перереєстрації авто знову доступні у Дії

Відновлено можливість перереєструвати авто чи замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу онлайн.
Редакція Авто24
14 серпня, 13:59



Тепер перереєструвати авто чи замінити свідоцтво про реєстрацію можна знову онлайн. Заміна техпаспорту доступна в разі втрати чи пошкодження наявного документу, зміни номерів транспортного засобу, або персональних даних власника.

До речі як це зробити

Як це працює:

  • кілька кліків у застосунку Дія
  • перевірка документів сервісним центром МВС
  • доставка свідоцтва та номерів Укрпоштою – у відділення або додому.

Послуга реалізується Мінцифрою разом з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, ДП «Інфотех» та АТ «Укрпошта».

