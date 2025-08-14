Послуги перереєстрації авто знову доступні у Дії

Тепер перереєструвати авто чи замінити свідоцтво про реєстрацію можна знову онлайн. Заміна техпаспорту доступна в разі втрати чи пошкодження наявного документу, зміни номерів транспортного засобу, або персональних даних власника.

До речі як це зробити

Як це працює:

кілька кліків у застосунку Дія

перевірка документів сервісним центром МВС

доставка свідоцтва та номерів Укрпоштою – у відділення або додому.

Послуга реалізується Мінцифрою разом з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, ДП «Інфотех» та АТ «Укрпошта».