Услуги перерегистрации авто снова доступны в Дії

Теперь перерегистрировать авто или заменить свидетельство о регистрации можно снова онлайн. Замена техпаспорта доступна в случае потери или повреждения имеющегося документа, изменения номеров транспортного средства, или персональных данных владельца.
Кстати как это сделать
Как это работает:
- несколько кликов в приложении Дія
- проверка документов сервисным центром МВД
- доставка свидетельства и номеров Укрпочтой – в отделение или домой.
Услуга реализуется Минцифрой вместе с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".