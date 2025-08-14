Укр
Услуги перерегистрации авто снова доступны в Дії

Восстановлена возможность перерегистрировать авто или заменить свидетельство о регистрации транспортного средства онлайн.
Редакция Авто24
14 августа, 13:59
Теперь перерегистрировать авто или заменить свидетельство о регистрации можно снова онлайн. Замена техпаспорта доступна в случае потери или повреждения имеющегося документа, изменения номеров транспортного средства, или персональных данных владельца.

Кстати как это сделать

Как это работает:

  • несколько кликов в приложении Дія
  • проверка документов сервисным центром МВД
  • доставка свидетельства и номеров Укрпочтой – в отделение или домой.

Услуга реализуется Минцифрой вместе с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".

#Aвтобизнес #Новости #Дия #Регистриция автомобиля