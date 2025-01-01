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Заменить техпаспорт теперь можно через Дію

Отныне получить услугу по замене техпаспорта можно будет онлайн в приложении Дія.
В Дії теперь можно оформить услугу по замене техпаспорта - Auto24
Данила Северенчук
logo30 июня, 19:30
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Замена техпаспорта доступна в случае потери или повреждения имеющегося документа, изменения номеров транспортного средства, или персональных данных владельца. Ранее, чтобы получить услугу, нужно было обратиться в ближайший сервисный центр МВД, однако теперь она будет доступна онлайн в приложении Дія.

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Чтобы воспользоваться ею, нужно: открыть приложение и выбрать разделы “Сервисы” – “Водителю” – “Техпаспорт”. Также опция будет продублирована в меню документа. После этого владельцу нужно заполнить заявление, просмотреть персональные данные и выбрать тип документа и вариант доставки от Укрпочты.

Услуга доступна с 18 лет при наличии у вашей Дії:

  • – налогового номера (РНУКПН);
  • – биометрического документа: паспорт или удостоверение;
  • – свидетельства о регистрации транспортного средства.

Если же у вашего авто изменились технические характеристики (объем двигателя, цвет, тип топлива и т.д.) - обратитесь в сервисный центр МВД лично.

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