Заменить техпаспорт теперь можно через Дію

Замена техпаспорта доступна в случае потери или повреждения имеющегося документа, изменения номеров транспортного средства, или персональных данных владельца. Ранее, чтобы получить услугу, нужно было обратиться в ближайший сервисный центр МВД, однако теперь она будет доступна онлайн в приложении Дія.

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Чтобы воспользоваться ею, нужно: открыть приложение и выбрать разделы “Сервисы” – “Водителю” – “Техпаспорт”. Также опция будет продублирована в меню документа. После этого владельцу нужно заполнить заявление, просмотреть персональные данные и выбрать тип документа и вариант доставки от Укрпочты.

Услуга доступна с 18 лет при наличии у вашей Дії:

– налогового номера (РНУКПН);

– биометрического документа: паспорт или удостоверение;

– свидетельства о регистрации транспортного средства.

Если же у вашего авто изменились технические характеристики (объем двигателя, цвет, тип топлива и т.д.) - обратитесь в сервисный центр МВД лично.