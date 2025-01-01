Замінити техпаспорт тепер можна через Дію

Заміна техпаспорту доступна в разі втрати чи пошкодження наявного документу, зміни номерів транспортного засобу, або персональних даних власника. Раніше, аби отримати послугу, потрібно було звернутись до найближчого сервісного центру МВС, однак тепер вона буде доступна онлайн у застосунку Дія.

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Аби скористатися нею, потрібно: відкрити застосунок й обрати розділи “Сервіси” – “Водієві” – “Техпаспорт”. Також опція буде продубльована в меню документа. Після цього власнику потрібно заповнити заяву, переглянути персональні дані та обрати тип документа й варіант доставки від Укрпошти.

Послуга доступна із 18 років за наявності у вашій Дії:

– податкового номера (РНОКПП);

– біометричного документа: паспорт або посвідка;

– свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо ж у вашого авто змінилися технічні характеристики (об’єм двигуна, колір, тип пального тощо) — зверніться до сервісного центру МВС особисто.