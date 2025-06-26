Як виправити помилки транслітерації у посвідченні водія

У паспорті громадянина України чи закордонному “Andriу”, а в посвідченні водія – “Andrii”. Через такі розбіжності можуть виникати непорозуміння, особливо під час поїздок за кордон чи оформлення інших документів. Саме тому до сервісних центрів МВС звертаються громадяни з проханням змінити транслітерацію в посвідченні водія, щоб та відповідала інформації у закордонному паспорті.

Читайте також: Головні міфи про отримання посвідчень водія: звідки вони взялись

Чому так відбувається

При видачі або обміні посвідчення водія написання літер латинського алфавіту імені та прізвища здійснюється за правилами, які були регламентовані українським Кабміном. Однак бувають випадки, коли написання імені чи прізвища латиницею у посвідченні водія та в паспорті громадянина України чи закордонному, які видані до зміни урядових правил транслітерації, відрізняється.

Як змінити транслітерацію

Посвідчення водія, в котрих транслітерація імені чи прізвища не збігається, чинні на території України. Однак, за бажання, транслітерацію у посвідченні водія можливо змінити шляхом його обміну. Тобто, для цього потрібно особисто звернутись до будь-якого зручного територіального підрозділу в Україні.

З собою необхідно взяти такі документи:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картка (додатково витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне посвідчення водія;

паспорт для виїзду за кордон (якщо транслітерація змінюється відповідно до нього).

При опрацюванні онлайн-запитів на обмін посвідчення транслітерація персональних даних здійснюється відповідно до Правил транслітерації, які регламентуються постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 (зі змінами). До прикладу, згідно з цим документом, транслітерація імені Андрій наразі здійснюється як Andrii.

Орієнтовна вартість послуги – 608 грн, може бути нарахована комісія банку. Нагадуємо, що послуги в сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом на нашому сайті через Е-запис на 21 день вперед. Або ж зареєструватись можливо через термінал, що розташований у сервісному центрі МВС, та в цей день отримати послугу.

Сервіс перевірки транслітерації розміщений на сайті Державної міграційної служби за посиланням.