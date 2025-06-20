Головні міфи про отримання посвідчень водія: звідки вони взялись

У Головному сервісному центрі МВС розповіли про 5 найпоширеніших міфів про отримання водійського посвідчення в сервісних центрах МВС.

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Без хабаря не скласти – система така

Сьогодні іспити в сервісних центрах МВС проходять під повною відеофіксацією. В екзаменаційних класах – камери з перехресним записом без так званих “мертвих зон”, звук теж фіксується. Крім того, за кожним робочим місцем – система Face-ID, яка не дозволяє складати іспит замість іншої людини.

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Так само і з практичним іспитом: автомобілі обладнані відеореєстраторами, які записують увесь маршрут і дії кандидата у водії. Будь-яке втручання сторонніх осіб мінімізовано, а результат залежить від кандидата.

Потрібна медична довідка з “правильної” клініки

Насправді достатньо довідки з будь-якого медичного закладу, який має чинну ліцензію МОЗ. Жодних “узгоджених” чи “потрібних” медцентрів не існує.

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Порада: перевірити наявність ліцензії медзакладу можна на офіційному сайті МОЗ.

Теорію нереально скласти з першого разу

Чимало людей справді переживають через іспит із ПДР. І не безпідставно – за офіційною статистикою лише 23% кандидатів складають теорію з першої спроби.

Теоретичний іспит – це тест із 20 питань, де дозволено зробити лише дві помилки. Питання складні, але якщо ретельно готуватися – результат обов’язково буде.

На практиці спеціально валять, а маршрути – надто складні

Шанси успішно скласти з першого разу невисокі. За офіційною статистикою Головного сервісного центру МВС це вдається лише 17% кандидатів у водії.

Маршрути для практичного іспиту затверджені офіційно. Вони не змінюються “під настрій” і охоплюють базові ситуації, з якими повинен уміти справлятися кожен водій: старт, розворот, світлофор, пішохід, перехрестя, паркування, рух заднім ходом тощо.

Екзаменатор оцінює дії за чіткими критеріями, які відомі ще до іспиту. Помилки фіксуються у чек-листі, попередньо ознайомитись з яким можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

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У салоні автівки – відеофіксація всього процесу, тому кожна помилка фіксується. Але якщо все зроблено правильно – позитивний результат гарантовано.

До слова, всі маршрути можна переглянути заздалегідь – вони також опубліковані на сайті Головного сервісного центру МВС.

Інсайд: найпоширеніші помилки на практиці – це непомічений дорожній знак або несвоєчасно ввімкнений чи вимкнений покажчик напрямку руху. Тож головне – уважність і практика.

Де склали теорію – там же і практику

Сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності. Це означає, що послуги територіальних підрозділів можна отримати в будь-якому сервісному центрі МВС – незалежно від місця реєстрації. А скласти теоретичний та практичний іспити можна в будь-якому сервісному підрозділі, який проводить екзаменаційну діяльність – незалежно від того, де було складено попередній іспит чи попередню спробу.