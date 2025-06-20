Главные мифы о получении водительских удостоверений: откуда они взялись

У Главном сервисном центре МВД рассказали о 5 самых распространенных мифах о получении водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.

Читайте также: Шансы самостоятельно сдать экзамены на "права" невысокие: 21% теория и 16% практика

Без взятки не сдать – система такова

Сегодня экзамены в сервисных центрах МВД проходят под полной видеофиксацией. В экзаменационных классах – камеры с перекрестной записью без так называемых “мертвых зон”, звук тоже фиксируется. Кроме того, за каждым рабочим местом – система Face-ID, которая не позволяет сдавать экзамен вместо другого человека.

Читайте также: Сразу в четырех областях задержаны "бегуны" ТСЦ

Так же и с практическим экзаменом: автомобили оборудованы видеорегистраторами, которые записывают весь маршрут и действия кандидата в водители. Любое вмешательство посторонних лиц минимизировано, а результат зависит от кандидата.

Нужна медицинская справка из “правильной” клиники

На самом деле достаточно справки из любого медицинского учреждения, который имеет действующую лицензию МОЗ. Никаких “согласованных” или “нужных” медцентров не существует.

Читайте также: Медицинскую справку для водителей могут отменить навсегда

Совет: проверить наличие лицензии медучреждения можно на официальном сайте Минздрава.

Теорию нереально сдать с первого раза

Многие действительно переживают из-за экзамена по ПДД. И не безосновательно – по официальной статистике только 23% кандидатов сдают теорию с первой попытки.

Теоретический экзамен – это тест из 20 вопросов, где разрешено сделать только две ошибки. Вопросы сложные, но если тщательно готовиться – результат обязательно будет.

На практике специально валят, а маршруты – слишком сложные

Шансы успешно сдать с первого раза невысокие. По официальной статистике Главного сервисного центра МВД это удается лишь 17% кандидатов в водители.

Маршруты для практического экзамена утверждены официально. Они не меняются “под настроение” и охватывают базовые ситуации, с которыми должен уметь справляться каждый водитель: старт, разворот, светофор, пешеход, перекресток, парковка, движение задним ходом и тому подобное.

Экзаменатор оценивает действия по четким критериям, которые известны еще до экзамена. Ошибки фиксируются в чек-листе, предварительно ознакомиться с которым можно на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Читайте также: Женщина пыталась дать взятку за успешную сдачу практического экзамена: ее задержали

В салоне автомобиля – видеофиксация всего процесса, поэтому каждая ошибка фиксируется. Но если все сделано правильно – положительный результат гарантирован.

К слову, все маршруты можно просмотреть заранее – они также опубликованы на сайте Главного сервисного центра МВД.

Инсайд: самые распространенные ошибки на практике – это незамеченный дорожный знак или несвоевременно включенный или выключенный указатель направления движения. Поэтому главное – внимательность и практика.

Где сдали теорию – там же и практику

Сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности. Это означает, что услуги территориальных подразделений можно получить в любом сервисном центре МВД – независимо от места регистрации. А сдать теоретический и практический экзамены можно в любом сервисном подразделении, который проводит экзаменационную деятельность – независимо от того, где был сдан предыдущий экзамен или предыдущую попытку.