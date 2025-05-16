Женщина пыталась дать взятку за успешную сдачу практического экзамена: ее задержали

У сервисном центре МВД города Коломыя на Ивано-Франковщине гражданка во время сдачи практического экзамена пыталась передать взятку в размере 100 евро. Средства она положила в экзаменационного листа и, садясь в служебный автомобиль, передала их администратору.

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Работник сервисного центра МВД сразу сообщил об инциденте правоохранительные органы. Полицейские прибыли на место происшествия, зафиксировали факт правонарушения и изъяли деньги как вещественное доказательство в рамках уголовного производства.

В главном сервисном центре МВД напоминают, что предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу является уголовным правонарушением, ответственность за который предусмотрена статьей 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что по официальной информации главного сервисного центра МВД теорию с первого раза успешно сдает только 21% кандидатов. С практикой ситуация еще хуже – с первой попытки составляет лишь 16% кандидатов. Это создает высокие коррупционные риски.