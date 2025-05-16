Жінка намагалася дати хабар за успішне складання практичного іспиту: її затримали

У сервісному центрі МВС міста Коломия на Івано-Франківщин громадянка під час складання практичного іспиту намагалася передати хабар в розмірі 100 євро. Кошти вона поклала до екзаменаційного листа та, сідаючи до службового автомобіля, передала їх адміністратору.

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Працівник сервісного центру МВС одразу повідомив про інцидент правоохоронні органи. Поліціянти прибули на місце події, зафіксували факт правопорушення та вилучили гроші як речовий доказ у межах кримінальному провадженні.

У головному сервісному центрі МВС нагадують, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі є кримінальним правопорушенням, відповідальність за який передбачена статтею 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що за офіційною інформацією головного сервісного центру МВС теорію з першого разу успішно складає лише 21% кандидатів. З практикою ситуація ще гірша – з першої спроби складає лише 16% кандидатів. Це створює високі корупційні ризики.