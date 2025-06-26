Как исправить ошибки транслитерации в водительском удостоверении

В паспорте гражданина Украины или заграничном “Andriу”, а в водительском удостоверении – “Andrii”. Из-за таких разногласий могут возникать недоразумения, особенно во время поездок за границу или оформления других документов. Именно поэтому в сервисные центры МВД обращаются граждане с просьбой изменить транслитерацию в удостоверении водителя, чтобы та соответствовала информации в загранпаспорте.

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Почему так происходит

При выдаче или обмене водительского удостоверения написание букв латинского алфавита имени и фамилии осуществляется по правилам, которые были регламентированы украинским Кабмином. Однако бывают случаи, когда написание имени или фамилии латиницей в удостоверении водителя и в паспорте гражданина Украины или заграничном, которые выданы до изменения правительственных правил транслитерации, отличается.

Как изменить транслитерацию

Водительские удостоверения, в которых транслитерация имени или фамилии не совпадает, действующие на территории Украины. Однако, при желании, транслитерацию в удостоверении водителя возможно изменить путем его обмена. То есть, для этого нужно лично обратиться в любое удобное территориальное подразделение в Украине.

С собой необходимо взять следующие документы:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карта (дополнительно выписка о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся водительское удостоверение;

паспорт для выезда за границу (если транслитерация меняется в соответствии с ним).

При обработке онлайн-запросов на обмен удостоверения транслитерация персональных данных осуществляется в соответствии с Правилами транслитерации, которые регламентируются постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2010 года № 55 (с изменениями). К примеру, согласно этому документу, транслитерация имени Андрей сейчас осуществляется как Andrii.

Ориентировочная стоимость услуги – 608 грн, может быть начислена комиссия банка. Напоминаем, что услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи на нашем сайте через Е-запись на 21 день вперед. Или же зарегистрироваться возможно через терминал, расположенный в сервисном центре МВД, и в этот день получить услугу.

Сервис проверки транслитерации размещен на сайте Государственной миграционной службы по ссылке.