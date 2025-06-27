Послуги сервісних центрів МВС надаються лише за наявності місця реєстрації

Послуги сервісних центрів МВС доступні для кожного, але для їх отримання потрібно документально підтвердити своє місце проживання.

Читайте також: На Полтавщині без екзамену обміняли "права", видані у 1974 році

Який документ потрібен

Громадяни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), можуть отримувати адміністративні послуги у сервісних центрах МВС України. Для цього необхідно мати в наявності довідку про взяття на облік ВПО, в якій зазначено фактичне місце проживання, або відображення цього витягу чи довідки в електронній формі в застосунку Дія. Також паспорт громадянина України або ID-картку.

Детальніша інформація про перелік послуг та необхідні документи доступна на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням. Перед візитом до сервісного центру МВС варто ознайомитись з актуальною інформацією щодо надання послуг.

Послуги в сервісних центрах МВС надаються лише за попереднім записом. Здійснити реєстрацію можливо кількома способами: в терміналі сервісного центру МВС, онлайн через розділ Е-Запис чи завантаживши застосунок в App Store та Google Play.