Услуги сервисных центров МВД предоставляются только при наличии места регистрации

Услуги сервисных центров МВД доступны для каждого, но для их получения нужно документально подтвердить свое место жительства.

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Какой документ нужен

Граждане, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), могут получать административные услуги в сервисных центрах МВД Украины. Для этого необходимо иметь в наличии справку о постановке на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства, или отображение этой выписки или справки в электронной форме в приложении Дія. Также паспорт гражданина Украины или ID-карту.

Более подробная информация о перечне услуг и необходимых документов доступна на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке. Перед визитом в сервисный центр МВД стоит ознакомиться с актуальной информацией о предоставлении услуг.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются только по предварительной записи. Осуществить регистрацию возможно несколькими способами: в терминале сервисного центра МВД, онлайн через раздел Е-Запись или загрузив приложение в App Store и Google Play.