Гурт Too Many Zooz створив гарну джазову композицію, основою якої став звук автомобільної сигналізації.

Музичний кліп Car Alarm джаз-бенду з Нью-Йорку Too Many Zooz ламає стереотипи. Набридливий дратівливий звук автомобільної сигналізації вони гармонійно вписали у композицію.



Кліп “Автосигналізація” знімався у Філадельфії. На автопарковці, розташованій на даху будівлі “злодій” викликає спрацьовування сигналізації і до її звуків поступово приєднуються саксофон, ударні та труба. І у такій обробці автосигналізація – зовсім не дратує.

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