В посольстві України в Японії не розуміють пільг для ввезення в Україну старих екологічно брудних авто.

Японські автовиробники не розуміють, чому в Україні створюють пільгові умови для вживаних автівок, а не сучасних екологічно чистих.

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Про це заявив посол України в Японії Сергій Корсунський під час третьої з серії українського-японських онлайн-дискусій на тему "Торговельний зв'язок Україна-Японія-ЄС: взаємний вплив та нові можливості".

"Я обов’язково хочу про це сказати, можливо, нас хтось почує… Не можуть зрозуміти виробники суперсучасних екологічно чистих японських автомобілів, чому ми допускаємо на свій ринок непотріб з дизелями, і потім Київ стає містом, де неможливо дихати, у той час як у нас існують бар’єри проти японських автомобілів", - сказав Корсунський.

У цьому контексті він нагадав, що у структурі японського експорту в Україну фактично три чверті становлять автомобілі.

"І коли вони потрапляють на наш ринок, вони бачать, що у нас за угодою з ЄС "металобрухт" з ЄС завозиться майже за безцінь – ви знаєте всю цю історію з "євробляхами"", - констатував дипломат. На його переконання, це дуже важливе питання, яке треба вирішувати, щоб в Україну потрапляла найякісніша продукція.