В посольстве Украины в Японии не понимают льготы для ввоза в Украину старых экологически грязных автомобилей.

Японские автопроизводители не понимают, почему в Украине создают льготные условия для подержанных автомобилей, а не современных экологически чистых.

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Об этом заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский во время третьей из серии украинско-японских онлайн-дискуссий на тему "Торговые связи Украина – Япония – ЕС: взаимное влияние и новые возможности".

"Я обязательно хочу об этом сказать, возможно, нас кто-то услышит... Не могут понять производители суперсовременных экологически чистых японских автомобилей, почему мы допускаем на свой рынок хлам с дизелями, и потом Киев становится городом, где невозможно дышать, в то время как у нас существуют барьеры против японских автомобилей", – сказал Корсунский.

В этом контексте он напомнил, что в структуре японского экспорта в Украину фактически три четверти составляют автомобили.

"И когда они попадают на наш рынок, они видят, что у нас по соглашению с ЕС "металлолом" из ЕС завозится почти за бесценок – вы знаете всю эту историю с "евробляхами"", – констатировал дипломат. По его убеждению, это очень важный вопрос, который нужно решать, чтобы в Украину попадала самая качественная продукция.