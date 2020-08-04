Посольство США відкрило онлайн-аукціон з продажу нерозмитнених автомобілів.

За інформацією офіційного сайту відомства, його старт розпочався у вівторок, 4-го серпня, о 10 годині ранку. Триватиме аукціон до 13-го серпня.

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Аби взяти участь в онлайн-аукціоні, необхідно зареєструватися та подати заявку. Автомобілі, які виставлені на цьому аукціоні, тимчасово ввезені в Україну та нерозмитнені.

Покупець несе відповідальність за сплату будь-яких податків, що стягуються митними органами, сертифікацією та реєстрацією транспортних засобів. Переглянути пропоновані автомобілі можна з 10:00 до 12:00 8 та 9 серпня у вантажній зоні Посольства.

З лотами аукціону можна ознайомитись за цим посиланням.