Посольство США открыло онлайн-аукцион по продаже нерастаможенных автомобилей.

По информации официального сайта ведомства, его старт начался во вторник, 4-го августа, в 10 часов утра. Продлится аукцион до 13-го августа.

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Чтобы принять участие в онлайн-аукционе необходимо зарегистрироваться и подать заявку. Автомобили, которые выставлены на этом аукционе, временно ввезенные в Украину и нерастаможенные.

Покупатель несет ответственность за уплату любых налогов, взимаемых таможенными органами, сертификацией и регистрацией транспортных средств. Предлагаемые автомобили можно с 10:00 до 12:00 8 и 9 августа в грузовой зоне Посольства.

С лотами аукциона можно ознакомиться по этой ссылке.