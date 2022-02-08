Контракт з КрАЗом відкладено через суттєве зменшення потреб армії США у новій військовій техніці.

Припинення військового конфлікту у Афганістані призвело до того, що необхідність у військових машинах для американської армії значно знизилась.

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У травні 2021 року було повідомлено про дуже оптимістичний договір для КрАЗу. Тоді компанія уклала трирічний контракт на постачання великовантажної автомобільної техніки КрАЗ та запасних частин для потреб командування з організації підрядних робіт армії США.

Однак наразі жодна машина за цим контрактом так і не була поставлена. Військові експерти кажуть, що причина – виведення військ США з Афганістану, яке сталося влітку минулого року. Передбачалося, що вантажівки будуть постачатися уряду для армії Афганістану, але урядовці США не чекали, що владу в країні захоплять таліби, а отже про жодні поставки мова йти не може. Саме тому контракт з КрАЗом відкладено. І чи знайдуть американці нове застосування кременчуцьким машинам – наразі невідомо.