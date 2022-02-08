Контракт с КрАЗом отложен из-за существенного уменьшения потребностей армии США в новой военной технике.

Завершение военного конфликта в Афганистане привела к тому, что необходимость в военных машинах для американской армии значительно снизилась.

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В мае 2021 года сообщалось об очень оптимистическом договоре для КрАЗа. Тогда компания заключила трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники КрАЗ и запасных частей для нужд командования по организации подрядных работ армии США.

Однако ни одна машина по этому контракту так и не была поставлена. Военные эксперты говорят, что причина – вывод войск США из Афганистана, произошедший летом прошлого года. Предполагалось, что грузовики будут поставлять правительству для армии Афганистана, но чиновники США не ожидали, что власть в стране захватят талибы, а значит, ни о каких поставках речь идти не может. Поэтому контракт с КрАЗом отложен. И найдут ли американцы новое применение кременчугским машинам – пока неизвестно.