Лукашенко заявив що не збирається припиняти поставки паливно мастильних матеріалів з Білорусі в Україну.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва могли б припинити постачати пально-мастильні матеріали в Україну й за добу "поставити на коліна" Київ, а не зробили цього і не збираються робити у майбутньому. Про це Лукашенко сказав на прес-конференції 9 серпня.

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Так, відповідаючи на питання, які українські галузі можуть постраждати, якщо антибілоруські санкції триватимуть, Лукашенко заявив, що жодних заходів у відповідь вводити не збирається.

"Якби ми хотіли поставити вас на коліна, ми б зробили це протягом доби разом з нелюбимим вами президентом Путіним. Ми б перестали постачати вам ПММ, і завтра б на вилах повиносили і Зеленського, й усіх решту", – сказав Лукашенко.

Також він згадав, як Володимир Зеленський два роки тому звертався до нього за допомогою, і Білорусь постачила Україні тисячі тонн палива.

"Ви (українська влада – ред.) так поводитеся, вибачте, трохи підленько. Ми ніколи підло себе не вели. Років зо два тому Володя Зеленський дзвонить: "Слухай, нічим урожай збирати, пального немає". А у нас Мозирський завод якраз у серпні було зупинено на технічне обслуговування. Я заборонив зупиняти завод, розкрутили і постачили вам тисячі тон ПММ. Це що, не крок? Все забуто..." – нагадав Лукашенко.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2020 р. з Білорусі на український ринок надійшло 0,850 млн т бензину (понад 30% ринку), 2,2 млн т (теж більше 30% ринку) дизпалива, 0,38 млн т скрапленого газу (17%) і 0,580 млн т бітуму – 50% ринку. За цей же період Росія постачила 2,62 млн. тонн дизпального (35,4% ринку) і 721 тис. тонн (36%) скрапленого газу.