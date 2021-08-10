Лукашенко заявил что не собирается прекращать поставки горюче-смазочных материалов из Беларуси в Украину.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва могли бы прекратить поставлять горюче-смазочные материалы в Украину и за сутки "поставить на колени" Киев, но не сделали этого и не собираются делать в будущем. Об этом Лукашенко сказал на пресс-конференции 9 августа.

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Так, отвечая на вопрос, какие украинские отрасли могут пострадать, если антибелорусские санкции продлятся, Лукашенко заявил, что никаких ответных мер вводить не собирается.

"Если бы мы хотели поставить вас на колени, мы бы сделали это в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам ГСМ, и завтра бы на вилах вынесли и Зеленского, и всех остальных", – сказал Лукашенко.

Также он вспомнил, как Владимир Зеленский два года назад обращался к нему за помощью, и Беларусь поставила Украине тысячи тонн топлива.

"Вы (украинская власть – ред.) так ведете себя, извините, немного подленько. Мы никогда подло себя не вели. Года два назад Володя Зеленский звонит: "Слушай, нечем урожай собирать, горючего нет". А у нас Мозырский завод как раз в августе был остановлен на техническое обслуживание. Я запретил останавливать завод, раскрутили и снабдили вам тысячи тонн ГСМ. Это что, не шаг? Все забыто..." – напомнил Лукашенко.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2020 г. из Беларуси на украинский рынок поступило 0,850 млн т бензина (свыше 30% рынка), 2,2 млн т (тоже более 30% рынка дизтоплива, 0,38 млн т сжиженного газа (17%) и 0,580 млн т битума – 50% рынка. За этот же период Россия поставила 2,62 млн. тонн дизтоплива (35,4% рынка) и 721 тыс. тонн (36%) сжиженного газа.