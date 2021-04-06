Каліфорнійська компанія Tesla в I кварталі поточного року відправила покупцям 184,8 тис. електромобілів при прогнозних поставках 177 822 одиниць. ,

Переважна більшість поставок довелося на компактні електрокари Model 3 і Model Y. При цьому в звітний період не було поставлено жодного електромобіля більш дорогих моделей - Model S і Model X. Їх загальні поставки в січні-березні обмежилися 2 020 одиницями.

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За аналогічний період минулого року Tesla зробила всього 102 672 електромобіля. При цьому покупцям було відвантажено 88 400 EV. З них понад 76 тис. також прийшлось на компактні Model 3 і Model Y.

Після публікації даних про продажі в I кварталі 2021 року акції Tesla виросли на 7,5%. «Сектор електромобілів, схоже, готовий відновити своє зростання, враховуючи зростаючий попит в Китаї, Європі та США. Поставки Tesla можуть стати іскрою, необхідної для початку наступного ралі», - сказав Джессі Коен, старший аналітик компанії Investing.com.

Для Tesla величезне значення має китайський ринок, на який припадає понад 20% продажів каліфорнійської компанії. Однак така однобокість чревата для неї серйозними проблемами.

Китайська влада має намір обмежити можливість військових і співробітників ключових держкомпаній користуватися електромобілями компанії Tesla. Це пов'язано з побоюваннями, що інформація, яку збирають бортовими комп'ютерами американських EV, може завдати шкоди національній безпеці КНР.