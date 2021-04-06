Калифорнийская компания Tesla в I квартале текущего года отправила покупателям 184,8 тыс. электромобилей при прогнозных поставках 177 822 единиц.

Подавляющее большинство поставок пришлось на компактные электрокары Model 3 и Model Y. При этом в отчетный период не было поставлено ни одного электромобиля более дорогих моделей - Model S и Model X. Их общие поставки в январе-марте ограничились 2 020 единицами.

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За аналогичный период прошлого года Tesla сделала всего 102 672 электромобиля. При этом покупателям было отгружено 88 400 EV. Из них более 76 тыс. Также пришлось на компактные Model 3 и Model Y.

После публикации данных о продажах в I квартале 2021 года акции Tesla выросли на 7,5%. «Сектор электромобилей, похоже, готов возобновить свой рост, учитывая растущий спрос в Китае, Европе и США. Поставки Tesla могут стать искрой, необходимой для начала следующего ралли», – сказал Джесси Коэн, старший аналитик компании Investing.com.

Для Tesla огромное значение имеет китайский рынок, на который приходится более 20% продаж калифорнийской компании. Однако такая однобокость чревата для нее серьезными проблемами.

Китайские власти намерены ограничить возможность военных и сотрудников ключевых госкомпаний пользоваться электромобилями компании Tesla. Это связано с опасениями, что информация, которую собирают бортовыми компьютерами американских EV, может нанести ущерб национальной безопасности КНР.