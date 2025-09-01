Постраждалі від обстрілів можуть безкоштовно обміняти "права"

Безкоштовно обміняти "права"
Відтепер громадяни, які постраждали внаслідок обстрілів, можуть безплатно відновити водійські документи онлайн. Мова йде про посвідчення водія. Послуга доступна у Кабінеті водія, як нею скористатись, пояснили у Головному сервісному центрі МВС.
Для відновлення посвідчення водія онлайн, у Кабінеті водія повинно відображатись водійське з фото. Для отримання послуги необхідно авторизуватись у Кабінеті водія та вибрати послугу “Відновлення та обмін посвідчення водія”. Далі виконати такі дії:
- вибрати тип нового посвідчення водія: пластикове або електронне;
- обрати причину відновлення документа
- підвантажити електронну копію (фотокопію) оригіналу паперового документа, виданого органом досудового розслідування, про визнання потерпілим у рамках відповідного кримінального провадження;
- підтвердити правильність даних, відповідність копій документів оригіналам та надати згоду на обробку персональних даних;
- поставити особистий підпис в зазначеному полі;
- вибрати сервісний центр МВС, в якому будете отримувати готове посвідчення водія;
- підтвердити дані та поставити електронний підпис.
Після цього заявка надходить до сервісного центру МВС, де її обробляє адміністратор. Термін виготовлення посвідчення водія складає до 3 робочих днів. Слідкувати за статусом заявки можна в меню “Мої послуги”. Готове посвідчення водія видається безкоштовно в обраному сервісному центрі МВС за умови підтвердження особи відповідним документом.