Постраждалі від обстрілів можуть безкоштовно обміняти "права"

Відтепер громадяни, які постраждали внаслідок обстрілів, можуть безплатно відновити водійські документи онлайн. Мова йде про посвідчення водія. Послуга доступна у Кабінеті водія, як нею скористатись, пояснили у Головному сервісному центрі МВС.

Для відновлення посвідчення водія онлайн, у Кабінеті водія повинно відображатись водійське з фото. Для отримання послуги необхідно авторизуватись у Кабінеті водія та вибрати послугу “Відновлення та обмін посвідчення водія”. Далі виконати такі дії:

вибрати тип нового посвідчення водія: пластикове або електронне;

обрати причину відновлення документа

підвантажити електронну копію (фотокопію) оригіналу паперового документа, виданого органом досудового розслідування, про визнання потерпілим у рамках відповідного кримінального провадження;

підтвердити правильність даних, відповідність копій документів оригіналам та надати згоду на обробку персональних даних;

поставити особистий підпис в зазначеному полі;

вибрати сервісний центр МВС, в якому будете отримувати готове посвідчення водія;

підтвердити дані та поставити електронний підпис.

Після цього заявка надходить до сервісного центру МВС, де її обробляє адміністратор. Термін виготовлення посвідчення водія складає до 3 робочих днів. Слідкувати за статусом заявки можна в меню “Мої послуги”. Готове посвідчення водія видається безкоштовно в обраному сервісному центрі МВС за умови підтвердження особи відповідним документом.