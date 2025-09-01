Пострадавшие от обстрелов могут бесплатно обменять "права"

Отныне граждане, пострадавших в результате обстрелов, могут бесплатно восстановить водительские документы онлайн. Речь идет об удостоверении водителя. Услуга доступна в Кабинете водителя, как ею воспользоваться, объяснили в Главном сервисном центре МВД.

Для восстановления водительского удостоверения онлайн, в Кабинете водителя должно отображаться водительское с фото. Для получения услуги необходимо авторизоваться в Кабинете водителя и выбрать услугу “Восстановление и обмен водительского удостоверения”. Далее выполнить следующие действия:

выбрать тип нового водительского удостоверения: пластиковое или электронное;

выбрать причину восстановления документа

подгрузить электронную копию (фотокопию) оригинала бумажного документа, выданного органом досудебного расследования, о признании потерпевшим в рамках соответствующего уголовного производства;

подтвердить правильность данных, соответствие копий документов оригиналам и дать согласие на обработку персональных данных;

поставить личную подпись в указанном поле;

выбрать сервисный центр МВД, в котором будете получать готовое водительское удостоверение;

подтвердить данные и поставить электронную подпись.

После этого заявка поступает в сервисный центр МВД, где ее обрабатывает администратор. Срок изготовления водительского удостоверения составляет до 3 рабочих дней. Следить за статусом заявки можно в меню “Мои услуги”. Готовое водительское удостоверение выдается бесплатно в выбранном сервисном центре МВД при условии подтверждения личности соответствующим документом.